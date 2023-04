Uno scontro armato di scarso rilievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno scontro armato di scarso rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : SCARAMUCCIA

Significato/Curiosita : Uno scontro armato di scarso rilievo

Sfondamenti di rilievo, ma con i loro dispendiosi assalti guadagnarono preziose teste di ponte a sud del don. nel settore ungherese la 40ª armata sovietica... scaramuccia – breve scontro di piccoli reparti in armi, che presto si disimpegnano scaramuccia da forlì – capitano di ventura del quattrocento, di origine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Uno scontro armato di scarso rilievo : scontro; armato; scarso; rilievo; scontro a fuoco; Uno scontro sempre cruento; Uno scontro che vide la disfatta di Napoleone; In senso figurato, uno scontro diretto; Lo scontro in cui Farinata degli Uberti sconfisse i guelfi fiorentini nel 1260; Era armato di clava; Costituiscono il patrimonio dell armato re; Lo è il carro armato ; Corpo armato speciale; Un profilato di ferro per cemento armato ; scarso d intelligenza; Moneta di scarso valore macchia; Cavallo di scarso pregio e poco aitante; Il nomignolo del più scarso ; Monetine di scarso valore dette anche ventini; rilievo montuoso; Le parti in rilievo rispetto alla superficie; Un leggero tessuto con piccoli puntini in rilievo ; La figura in rilievo su medaglie e sigilli; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; Cerca altre Definizioni