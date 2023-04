Uno schema per le rime - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno schema per le rime. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABA

Significato/Curiosita : Uno schema per le rime

Delle rime. per descrivere lo schema rimico (il susseguirsi delle rime) in un componimento si usano le lettere maiuscole in ordine alfabetico. per indicare... aba cercato (bologna, 1º maggio 1939) è un'ex conduttrice televisiva e annunciatrice televisiva italiana, attiva per la rai dal 1959 al 1983. è entrata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

