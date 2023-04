Una vetrinetta orizzontale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vetrinetta orizzontale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BACHECA

Significato/Curiosita : Una vetrinetta orizzontale

Chiarezza. lungo la parete di fondo, drappeggiata da una tenda bianca, corre una grande vetrina orizzontale suddivisa in cinque scomparti. sulla parete di destra... Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «bacheca» wikimedia commons contiene immagini o altri file su bacheca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

