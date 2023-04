Una stanza per riunioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una stanza per riunioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SALA

Significato/Curiosita : Una stanza per riunioni

Appartamento, di una casa o di un edificio è la stanza, un locale che riceve luce direttamente dall’esterno. le dimensioni della stanza devono essere tali... sala – tipo di stanza sala o sala thai – tipo di padiglione aperto del sudest asiatico carrozzeria italiana cesare sala – carrozzeria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Una stanza per riunioni : stanza; riunioni; stanza d ospedale; Sostanza il cui uso è proibito nello sport; Sostanza corrosiva; Ventilare la stanza ; Il rifiuto di un istanza ; riunioni immorali; riunioni con il rinfresco; riunioni , consessi; riunioni vescovili; riunioni del clero; Cerca altre Definizioni