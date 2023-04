Una misura approssimativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una misura approssimativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPANNA

Significato/Curiosita : Una misura approssimativa

Dava una misura approssimativa della potenza del motore, ma quando arrivarono motori più efficienti non era più possibile trarre da esso una misura effettiva... Italiano, vedi orazio bna. disambiguazione – se stai cercando la cultivar di nebbiolo, vedi colline novaresi (vino). la bna è un'unità di misura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Una misura approssimativa : misura; approssimativa; Prove in cui ci si misura ; Chi la lancia si misura ; Antica misura per cereali; La misura di un abito; Si misura in pollici; La misura approssimativa d una mano; Eseguita approssimativa mente, a occhio e croce; Unità di misura approssimativa con le mani; Cerca altre Definizioni