Una macchina agricola - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : SEMINATRICE

una macchina agricola è una macchina o un meccanismo costituito per svolgere uno o più lavori agricoli. essa può essere fissa come l'essiccatoio, semovente... Una seminatrice con trattore (in assetto trasversale da trasporto) la seminatrice è una macchina agricola utilizzata per disporre i semi su un terreno...