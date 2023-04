Una frazione di Genova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una frazione di Genova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOLZANETO

Significato/Curiosita : Una frazione di genova

Voce principale: genova. acquasanta aggio albaro apparizione bagnara bavari beccio begato belvedere boscasso biscione boccadasse bolzaneto borgo pila borgoratti... Circoscrizione di bolzaneto fa parte insieme a rivarolo e pontedecimo del municipio v valpolcevera e comprende le unità urbanistiche "bolzaneto" e "morego"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

