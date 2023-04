Una fibra per cordame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fibra per cordame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANILA

Significato/Curiosita : Una fibra per cordame

Da tessuti e cordami già utilizzati: si usavano gli scarti delle vele e del cordame delle navi, venduto dagli armatori come cascame per essere riciclato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi manila (disambigua). manila (afi: /ma'nila/; in filippino maynila, nome completo lungsod ng... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

