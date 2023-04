Una fabbrica di insaccati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fabbrica di insaccati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SALUMIFICIO

Frontiera di un attrezzato interporto. le attività industriali più importanti della zona sono nel comparto della fabbrica degli insaccati, degli adesivi... Il salumificio fratelli beretta s.p.a. è un'azienda italiana con in portafoglio 19 prodotti dop (denominazione di origine protetta) e igp (indicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

