Una dote da imprenditori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dote da imprenditori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MANAGERIALITÀ

Significato/Curiosita : Una dote da imprenditori

Dell'organizzazione e che per il conferimento si dà precedenza per rispetto a chi possiede una dote da più tempo. conclude affermando che lui stesso è... Responsabilità della "editoriale l'espresso", che gestì con grande managerialità per altri trenta anni assicurando al noto settimanale impegnato nella...