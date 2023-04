Una casa in campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una casa in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VILLA

Kedleston hall, casa di campagna inglese simbolo del potere aristocratico. con il termine casa di campagna inglese (english country house in inglese) si intendono... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi villa (disambigua). la villa è una tipologia architettonica, storicamente un'ampia residenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

