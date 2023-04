Una capitale nordafricana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una capitale nordafricana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TUNISI

Significato/Curiosita : Una capitale nordafricana

Teatrale in tutt' italia e sei prestigiose date nelle maggiori capitali nordafricane: rabat, cairo, tunisi, algeri, orano, tangeri (marzo 2018). il 1º... tunisi (afi: ['tunizi]; in arabo: , tunis, in francese tunis) è una città dell'africa settentrionale con 1 073 533 abitanti (considerando l'intero...