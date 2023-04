Uguaglianza di diritti e di doveri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uguaglianza di diritti e di doveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARITÀ

Significato/Curiosita : Uguaglianza di diritti e di doveri

L'uguaglianza sociale - che si applica ai diritti e ai doveri della persona, considerati in termini di giustizia - è un ideale che dà ad ognuno, indipendentemente... Questa bilancia contengono 0 oggetti, divisi in due insiemi uguali. la parità dello zero è una nozione matematica caratterizzata, nonostante la sua semplicità...