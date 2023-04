Ufficiale degli antichi Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficiale degli antichi Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CENTURIONE

Significato/Curiosita : Ufficiale degli antichi romani

Bizantini romania, basileia romaion o pragmata romaion, che significa "terra dei romani", "impero dei romani"; i bizantini si consideravano ancora romani (romaioi... Vedi centurione (disambigua). disambiguazione – "centurioni" rimanda qui. se stai cercando calciatore italiano, vedi matteo centurioni. il centurione (in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

