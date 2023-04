I Turchi sconfitti a Lepanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Turchi sconfitti a Lepanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTOMANI

Significato/Curiosita : I turchi sconfitti a lepanto

vedi battaglia di lepanto (disambigua). la battaglia di lepanto (lèpanto; chiamata nafpaktos [apat] dagli abitanti, lepanto dai veneziani e Inebahti... Diretta dagli ammiragli ottomani khayr al-din barbarossa e dragut. un mese prima, l'artiglieria francese aveva sostenuto gli ottomani durante l'assedio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I Turchi sconfitti a Lepanto : turchi; sconfitti; lepanto; In turchi a e in Libano; Pietra preziosa color turchi no impiegata in oreficeria; Ha più turchi dopo Istanbul; Un porto della turchi a; Battelli turchi ; Un successo da sconfitti ; I Mori sconfitti a Poitiers; Recuperati dal mare... degli sconfitti ; Furono sconfitti dai greci; Furono sconfitti da Epaminonda a Mantinea; Il doge che guidò i Veneziani a lepanto ; Il sultano che subì la disfatta di lepanto ; Impero sconfitto a lepanto dalla Lega Santa; Comandava le forze del papa a lepanto ; Cerca altre Definizioni