Trezza: è presso Catania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trezza: è presso Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosita : Trezza: e presso catania

La classificazione climatica colloca aci trezza nella «zona b». l'origine del nome trezza è incerto: la prima e più accettata ipotesi lo fa derivare dalle... aci trezza (ipa: [ai'trea]; a trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di aci castello, comune italiano della città metropolitana di catania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

