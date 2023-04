Un tizio senza vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tizio senza vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TZ

Significato/Curiosita : Un tizio senza vocali

Dialettologia) ed oggi divenuta la grafia ufficiale bolognese[senza fonte]. alle sette vocali dell'italiano si aggiungono nel bolognese due suoni vocalici... L'alfa romeo giulia tz (conosciuta anche come alfa romeo tz o tubolare zagato) è stata un'autovettura da competizione prodotta dall'alfa romeo dal 1963... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

