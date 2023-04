Un tipo di calzoncini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di calzoncini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERMUDA

Significato/Curiosita : Un tipo di calzoncini

Dagli anni ottanta, ha anche prodotto un popolare tipo di calzoncini, definiti per l'appunto umbros, fatti di nylon, spesso in tinte vivaci e con una... – se stai cercando altri significati, vedi bermuda (disambigua). bermuda (conosciuta anche come le bermude dove però s’intende l’arcipelago) ([b'mjud]... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

