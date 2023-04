Tipico dolce pasquale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipico dolce pasquale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLOMBA

Significato/Curiosita : Tipico dolce pasquale

L'agnello pasquale è un dolce tipico pasquale del comune di favara, costituito da pasta reale e pasta di pistacchio. tra la fine dell'ottocento e gli... colomba – femmina del colombo, della famiglia dei columbidi colomba – simbolo dello spirito santo colomba o gemina – personaggio biblico colomba – forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

