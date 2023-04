Il suo presidente è detto governatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo presidente è detto governatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REGIONE

Significato/Curiosita : Il suo presidente e detto governatore

H. w. bush, avvenuta il 30 novembre 2018, è divenuto il più anziano ex presidente tuttora in vita. da 1971 al 1975 è governatore della georgia. ha quindi... Il termine regione (dal latino regio, regionis) dà il nome a molte voci: regione – un'ampia estensione di superficie terrestre distinta per caratteristiche...