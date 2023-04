Sulla tuta della nuotatrice Kornelia Ender - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sulla tuta della nuotatrice Kornelia Ender. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DDR

Significato/Curiosita : Sulla tuta della nuotatrice kornelia ender

Disambiguazione – "ddr" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ddr (disambigua). la repubblica democratica tedesca (rdt) (in tedesco: deutsche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

