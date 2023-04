Dà al sub l aria della bombola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà al sub l aria della bombola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EROGATORE

Significato/Curiosita : Da al sub l aria della bombola

Opportunamente revisionata e con la sostituzione della guarnizione (o-ring) del collo bombola. l'aria contenuta nella bombola, e di conseguenza l'autonomia che essa... Un tipico erogatore della scubapro un erogatore in subacquea è il componente trattenuto dalla bocca che permette l'immissione di aria (o miscele speciali)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Dà al sub l aria della bombola : aria; della; bombola; L infelice principe shakespearia no; Celebri Varia zioni per piano di Beethoven; Con straordinaria perfezione; Sospeso nell aria , appeso; Acronimo dell Indice di qualità dell aria ; Un epoca d oro della nostra arte; Iniziali della Perego; La macchina della verità; La più popolosa città della Svizzera italiana; Storico programma spaziale della NASA; Consente al sub di respirare l aria della bombola ; La sua bombola è rossa; Sono uguali in bombola ; Cerca altre Definizioni