Stato Maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato Maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SM

Significato/Curiosita : Stato maggiore

Il capo di stato maggiore dell'esercito è il massimo responsabile dell'approntamento, dell'addestramento e del mantenimento in efficienza dell'esercito... La citroën sm, più conosciuta in italia come citroën-maserati,[senza fonte] è un'autovettura di fascia alta prodotta dalla casa francese citroën dal 1970...