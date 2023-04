Stanza d ospedale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanza d ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CORSIA

Significato/Curiosita : Stanza d ospedale

Vialetto. la scena dell'ospedale venne girata nell'ospedale di san giacomo degli incurabili. carlo battisti, che interpreta umberto d., era professore di... corsia, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) un detective in corsia, su internet movie database, imdb.com. (en) un detective in corsia,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Stanza d ospedale : stanza; ospedale; Sostanza il cui uso è proibito nello sport; Sostanza corrosiva; Ventilare la stanza ; Il rifiuto di un istanza ; Inizio d istanza ; Il... cuore dell ospedale ; Lavora in ospedale ; ospedale militare di Roma; La città toscana con l ospedale del Ceppo; Indicano la capienza di un ospedale ; Cerca altre Definizioni