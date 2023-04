Si sporge in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si sporge in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : QUERELA

Significato/Curiosita : Si sporge in tribunale

Presso il tribunale dell'inquisizione di venezia. la vicenda si concluse con la decisione di riferire il dipinto a un soggetto diverso, il convito in casa... Wikizionario wikiquote contiene citazioni sulla querela wikizionario contiene il lemma di dizionario «querela» (en) querela, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si sporge in tribunale : sporge; tribunale; Denuncia che si sporge in tribunale; sporge nze delle caviglie; La sporge nza del polso; Molto sporge nte; sporge sulla strada; Lo nomina il tribunale ; Una seduta in tribunale ; Denuncia che si sporge in tribunale ; Reato da tribunale Militare; Il supremo tribunale religioso degli Ebrei;