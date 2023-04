Spinge a osare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spinge a osare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUDACIA

Significato/Curiosita : Spinge a osare

Rinvenuto a pafo è datato al xii secolo a.c., quando vi giunsero i micenei (achei), mentre la colonizzazione fenicia è invece attestata al ix secolo a.c. in... L'audacia (dal latino audacia, da audere osare) è la qualità o l'istinto che implica la volontà di fare le cose nonostante i rischi, ed è l'opposto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Spinge a osare : spinge; osare; Si grida respinge ndo; L orientamento psicologico che spinge a chiudersi in sé; Può respinge re con i pugni; spinge re senza volere; Si chiudono spinge ndo; Fermarsi per riposare ; La cerca chi vuol riposare ; Sbarbare, tosare ; Si usa per dosare ; Serve per dosare le medicine; Cerca altre Definizioni