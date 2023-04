Spera in più ristampe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spera in più ristampe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EDITORE

Benedetto spera e antonino giuffrè, provenzano cambiò radicalmente la politica e il modus operandi negli affari della mafia siciliana; i mandamenti più ricchi... Comunicazione di massa. il soggetto che esercita tale attività è detto editore. l'editoria è il processo di trasformazione delle idee di un determinato autore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

