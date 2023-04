La specialità della fossa olimpica nel tiro a volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La specialità della fossa olimpica nel tiro a volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAP

Significato/Curiosita : La specialita della fossa olimpica nel tiro a volo

A segno) dello sport definito "tiro". questa disciplina olimpica comprende attualmente tre specialità: fossa olimpica (trap), maschile e femminile, skeet... La trap è un sottogenere musicale dell'hip hop, derivante dal southern hip hop, nato nel sud degli stati uniti e sviluppatosi tra la fine degli anni novanta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La specialità della fossa olimpica nel tiro a volo : specialità; della; fossa; olimpica; tiro; volo; Sono una specialità della cucina emiliana; Una specialità dell atletica; Una dura specialità del triathlon; specialità genovese; Una specialità ghiacciata della Sicilia; I confini della Liguria; Calcola un utile indice del costo della vita; La capitale della Lituania; La sigla della Grande Mela; Iniziali della Lagarde; Si dice di occhio piccolo e infossa to come quello del maiale; Il prodotto caseario... di fossa ; Messi sotto terra, infossa ti; Infossa ture dei polmoni; La città svizzera con la fossa degli orsi; Classe velica olimpica ; La specialità olimpica con i vogatori in ginocchio a pagaia singola; Chi porta la fiamma olimpica ; I componenti della staffetta che reca la fiaccola olimpica ; Quella olimpica viene portata dalla Grecia; Ritiro spirituale; Un tiro dalla lunetta nel basket; Attirò molti verso il Klondike; Inevitabile tiro della sorte; Ritiro o blocco da parte di autorità giudiziarie; Si salvò per volo ntà divina dalla totale distruzione di Sodoma; Fotografie scattate al volo ; Povero diavolo che vive di elemosina; Si spiega nel volo ; La Audrey del film Il favolo so mondo di Amelie; Cerca altre Definizioni