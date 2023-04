Sostituiscono spesso il pasto di chi lavora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostituiscono spesso il pasto di chi lavora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PANINI

Significato/Curiosita : Sostituiscono spesso il pasto di chi lavora

Salsicce varie (spesso chiamate "bangers" per la loro tendenza a scoppiare in cottura). alle volte, le focacce d'avena o il pane nero sostituiscono quello fritto... panini è una celebre casa editrice italiana specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti (attraverso la divisione panini comics). la panini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

