Sostanza il cui uso è proibito nello sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza il cui uso è proibito nello sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EPO

Significato/Curiosita : Sostanza il cui uso e proibito nello sport

I controlli, l'uso di sostanze e terapie dopanti è diffuso non solo nello sport professionistico, ma anche in quello dilettantistico e perfino amatoriale... Organizzazione europea dei brevetti epo – eritropoietina, un ormone epo – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua esperanto epo – gruppo musicale rock italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

