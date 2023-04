Fu sorella e rivale di Cleopatra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu sorella e rivale di Cleopatra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARSINOE

Significato/Curiosita : Fu sorella e rivale di cleopatra

cleopatra selene (in greco antico: epta se, kleopàtra selne; 40 a.c. – 5 ca.), chiamata nella storiografia moderna cleopatra viii o cleopatra... arsìnoe filadelfo (in greco antico: s fdef, arsinòe philàdelphos; in egizio: ir-si-nt, irsinat; menfi o alessandria d'egitto, 316 a.c. circa...