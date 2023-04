Sono vicine in Boemia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Boemia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OE

Significato/Curiosita : Sono vicine in boemia

Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo stato, vedi regno di boemia. la boemia (cechy in ceco, böhmen in tedesco) è una regione storica dell'europa centrale,... Kenzaburo oe ( oe kenzaburo; uchiko, 31 gennaio 1935 – tokyo, 3 marzo 2023) è stato uno scrittore giapponese, premio nobel per la letteratura nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

