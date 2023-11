La definizione e la soluzione di: Sono tre nelle parallele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELLE

Significato/Curiosita : Sono tre nelle parallele

Anime parallele è il tredicesimo album in studio della cantante italiana laura pausini, pubblicato il 27 ottobre 2023 dalla atlantic records. l'album... Mary Elle Fanning (Conyers, 9 aprile 1998) è un'attrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono tre nelle parallele : sono; nelle; parallele; sono cento in un ettaro; Lo sono coloro che hanno imparato tutto da soli; sono doppie nella frontiera; Manca una lettera e le maglie sono fatate; L ordine di animali le cui dita sono in numero pari; Donne che si sono coperte di gloria; nelle fragole e nell arancia; Viene espresso dai consumatori nelle ricerche di mercato; Un missile molto impiegato nelle battaglie aeree; Un insperato surplus nelle casse statali; Le insidiose fenditure nelle rocce; Sono lunghi nelle scarpe da tennis; Fa gli esercizi alle parallele ; Se sono parallele non s incontrano mai; Le parallele della ginnastica artistica maschile; Sono parallele nel petto; Sono tre in parallele ;

