Lo sono certe scarpate in precario equilibrio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe scarpate in precario equilibrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRANOSE

Significato/Curiosita : Lo sono certe scarpate in precario equilibrio

Intensiva). generalmente, esiste una causa scatenante che innesca il movimento franoso (come ad esempio una forte pioggia o un terremoto, oppure uno scavo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

