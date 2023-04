Sono basse nelle cripte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono basse nelle cripte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLTE

Significato/Curiosita : Sono basse nelle cripte

Di 737.800 euro. la cripta è il primo ambiente al quale si accede dall'ingresso del museo. in questo ambiente, sorretto da basse volte, si trovano sul... volte, acronimo di voice over lte, è una tecnologia che consente di effettuare chiamate vocali su rete lte (4g) basandosi sul modello architetturale ip... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

