Il sommelier lo porta al collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sommelier lo porta al collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TASTE VIN

Significato/Curiosita : Il sommelier lo porta al collo

Albanese interpreta un sommelier, vestito con grembiule nero e al collo il tastevin, che osserva, fa roteare e annusa un calice di vino. al termine della lunga... Thailandia (krabi, ko phangan, phuket). nel luglio 2019 joe watts, stuntman di vin diesel, si è infortunato gravemente per un incidente sul set. lo stesso argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il sommelier lo porta al collo : sommelier; porta; collo; Non chiede nulla al sommelier ; Il sommelier ne propone la lettura; Né bianco né nero... per il sommelier ; Lo consiglia il sommelier ; Il piattino del sommelier ; Si porta piena alle labbra; porta re un azienda in Borsa; _ Delicato, l ispettrice porta ta in TV dalla Cortellesi; porta re a compimento; Quello di speranza porta luce nella vita; Si prende per il collo ; collo cato frontalmente; collo cata, posta; collo carsi in centro; Ghiandola del collo ; Cerca altre Definizioni