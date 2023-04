Le sistemazioni delle navi alla fonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sistemazioni delle navi alla fonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ANCORAGGI

Significato/Curiosita : Le sistemazioni delle navi alla fonda

Quindi navi da passeggeri, motonavi, navi da crociera, navi traghetto, navi petroliere, navi da carico, navi portacontenitori e navi da diporto le quali... Differenti componenti: ancoraggi (nelle costruzioni metalliche anche definiti tirafondi), piastra in acciaio, irrigidimenti. gli ancoraggi possono trasferire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le sistemazioni delle navi alla fonda : sistemazioni; delle; navi; alla; fonda; Un incognita delle equazioni; Le prime delle ultime; Il dio fenicio delle messi; C è quello delle Tolle; Pianta erbacea delle Asparagacee con fiori bianchi; Fermnano le navi ; Il navi gatore inglese che introdusse in Europa il tabacco; Vasco da _, grande navi gatore; navi da guerra di Greci e Romani; Le flotte che non navi gano; Calò alla testa degli Unni; Viene escluso dalla scelta; _ Delicato, l ispettrice portata in TV dalla Cortellesi; In mezzo alla strofa; Falla ci, famosa scrittrice e giornalista; Elon _: ha fonda to l azienda aerospaziale SpaceX; Con i Nassau fonda tori del casato reale olandese; fonda te, imperniate; fonda ti sulla pratica; Affonda re, colare a picco; Cerca altre Definizioni