Sigla rossa sulla targa delle autopompe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla rossa sulla targa delle autopompe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VF

Significato/Curiosita : Sigla rossa sulla targa delle autopompe

Est-europeo. targa anteriore con sistema e formato sovietici in uso dal 1959 al 1981 targa di un semirimorchio degli anni 1981–1992 il formato delle targhe... vf corporation è un'azienda di abbigliamento statunitense con sede a denver, colorado e quotata alla borsa di new york. è organizzata in 3 divisioni: outdoor...