La Segre senatrice a vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Segre senatrice a vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LILIANA

Significato/Curiosita : La segre senatrice a vita

la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita liliana segre, su comune di magenta, 24 marzo 2021. url consultato il 26 gennaio 2022. ^ liliana segre... Della vita ^ liliana cavani. url consultato il 23 novembre 2017. ^ da mickey rourke a mateusz kosciukiewicz: tutti i "san francesco" di liliana cavani - see... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La Segre senatrice a vita : segre; senatrice; vita; Per le votazioni segre te; Quelle segre te sono sette; Il servizio segre to degli Stati Uniti; Svelare un segre to a un amico, confessare; Comunicare un segre to o un mistero; __ Segre, senatrice a vita; Movimentano la vita ; Calcola un utile indice del costo della vita ; Quello di speranza porta luce nella vita ; Lo è la commissione che combatte la malavita presente in Sicilia; La sua vita dipendeva da un pollice; Cerca altre Definizioni