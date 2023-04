Segnare giorno, mese, anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segnare giorno, mese, anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DATARE

Significato/Curiosita : Segnare giorno mese anno

Per giorno festivo si intende un giorno in cui le attività lavorative di uno stato, regione o di un comune vengono per la maggior parte sospese. si oppone... La dataria apostolica (originariamente denominata "dataria de' brevi", e successivamente "dataria de' brevi e de' lotti") era un importante ufficio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

