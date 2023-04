Secchezza di gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secchezza di gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARSURA

Significato/Curiosita : Secchezza di gola

il termine xerostomia (anche nota come secchezza delle fauci) indica bocca secca a causa della mancanza di saliva. la xerostomia può causare difficoltà... arsura è un comune della romania di 1.878 abitanti, ubicato nel distretto di vaslui, nella regione storica della moldavia. il comune è formato dall'unione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

