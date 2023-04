Sconta una lunga pena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sconta una lunga pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GALEOTTO

Significato/Curiosita : Sconta una lunga pena

Cosiddetto "massacro del circeo" e di quello di "ferrazzano". evaso più volte, sconta due condanne all'ergastolo. izzo è il primo di quattro figli; il padre è... Afferma che «il libro» (il romanzo cavalleresco) è stato il «galeotto» tra lei e paolo: galeotto (galehaut), infatti, era il siniscalco della regina che nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

