Scheda per depositare immagini digitali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scheda per depositare immagini digitali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MEMORY CARD

Significato/Curiosita : Scheda per depositare immagini digitali

Posta con la possibilità di allegare qualsiasi tipo di documento e immagini digitali entro certi limiti di dimensioni in byte. scopo del servizio di posta... Una scheda di memoria (in inglese memory card) è un dispositivo elettronico a stato solido (semiconduttori) di ridotte dimensioni usato per memorizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Scheda per depositare immagini digitali : scheda; depositare; immagini; digitali; Una scheda prepagata; Una piccola scheda per il telefonino; scheda del telefono sigla; Banca dati, scheda rio; Una scheda telefonica; Cattura le immagini per i PC; Il san Giovanni che avversò i distruttori d immagini ; Il terminale che cattura le immagini ; Una presentazione di immagini in sequenza; Un succedersi spettacolare di suoni e immagini ; La faccina nei messaggi digitali ing; Si scattano digitali ; I libri non digitali ; Mancano sui quadranti digitali ; Mette su carta i file digitali ; Cerca altre Definizioni