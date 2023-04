Si scaricano sullo smartphone + Ogni chiesa ha quello maggiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scaricano sullo smartphone + Ogni chiesa ha quello maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APPALTARE

Significato/Curiosita : Si scaricano sullo smartphone ogni chiesa ha quello maggiore

Protocol over secure socket layer), al fine di garantire maggior sicurezza allorquando si scaricano i file necessari per l'installazione o l'aggiornamento... Alimenta maggiormente la puglia meridionale. acquedotto pugliese prevede di appaltare i lavori entro giugno 2023 e di ultimarli entro il quarto trimestre 2026... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si scaricano sullo smartphone + Ogni chiesa ha quello maggiore : scaricano; sullo; smartphone; ogni; chiesa; quello; maggiore; Si scaricano sugli smartphone; Usandole si scaricano ; Si scaricano discolpandosi; Si scaricano sui telefonini; scaricano a Capannelle o a San Siro; Battere sullo stesso chiodo; Battere sempre sullo stesso chiodo; La scritta sullo slittino in Quarto potere ing; La bike per pedalare sullo sterrato ing; Si mette sullo spazzolino per lavare i denti; Si scaricano sugli smartphone ; Sono vicine nello smartphone ; Il guscio che riveste e protegge lo smartphone ; Un programma per smartphone ; Riveste lo smartphone ; ogni maschera parla il proprio; ogni frate ha la sua; Il prestigio che ogni politico vorrebbe avere; Un incogni ta delle equazioni; ogni chiesa ha il maggiore; Ogni chiesa ha il maggiore; Una dottrina condannata dalla chiesa ; L uscio... della chiesa ; Si suona in chiesa ; Un battesimo che non si fa in chiesa ; I Francesi festeggiano quello di luglio; quello da cuoco è molto alto; quello d india ha le spine; quello panico serpeggia; Di quello umano è stata eseguita la mappatura; L emissario del Lago maggiore ; Ogni chiesa ha il maggiore ; Stato maggiore ; La maggiore società italiana produttrice di zucchero; L isola maggiore meta turistica della Indonesia; Cerca altre Definizioni