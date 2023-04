Le sbrigano gli impiegati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sbrigano gli impiegati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRATICHE

Significato/Curiosita : Le sbrigano gli impiegati

Sirere" e "le sirenette". edizioni pratiche è una casa editrice romana di testi giuridici del 1920-1924. edizioni pratiche f.e.a. è una casa editrice scolastica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le sbrigano gli impiegati : sbrigano; impiegati; Lavoratori dipendenti impiegati nel pubblico; Per molti impiegati va dalle 9 alle 17; Sono impiegati per studiare le condizioni di equilibrio dei fluidi; Vengono impiegati nelle trivellazioni dei terreni; Mezzi impiegati per viaggi low cosi; Cerca altre Definizioni