Sara : rasa = moto : _ - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : TOMO

Significato/Curiosita :

Hobbes: dagli oggetti esterni provengono dati che s'imprimono su quella tabula rasa che è la nostra sensibilità. idee di riflessione riguardano l'esperienza... tomo – ciascuna delle parti in cui si divide un'opera tomo – frazione del comune italiano di feltre, in veneto tomo – fiume del sudamerica, affluente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

