Salume tipico dell Irpinia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salume tipico dell Irpinia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NNOGLIA

Significato/Curiosita : Salume tipico dell irpinia

Contiene il lemma di dizionario «salume italiano» wikimedia commons contiene immagini o altri file su salume italiano salumi casalinghi, su sossai.net. battaglia... Di "nnoglia" o di "sausicchione"), della puglia (a gravina, dove assume il nome di pezzendédde), di altre parti della campania (col nome di 'nnoglia o tauciano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Salume tipico dell Irpinia : salume; tipico; irpinia; Mezzo… salume !; Il salume detto capocollo; salume chiuso in un budello; salume della Valtellina; Il salume di Bologna con i semi di pistacchio; tipico dolce pasquale; tipico canale veneziano; Pesci per un tipico piatto di pasta siciliano; tipico liquore sardo; Un tipico snack da festicciole fritto e salato; Abitano il capoluogo dell irpinia ; La provincia del irpinia ; Fiume che nasce in irpinia ; Cerca altre Definizioni