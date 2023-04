Si riempie di schede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riempie di schede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : URNA

Significato/Curiosita : Si riempie di schede

si adunava dinnanzi al quirinale per assistere alla fumata, che veniva prodotta bruciando le schede elettorali dei cardinali. dunque, a differenza di... Un'urna funeraria (anche chiamata urna cineraria, dal latino cinis, -eris, cenere) è un vaso destinato a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si riempie di schede : riempie; schede; Si gonfiano riempie ndoli; Il Rossi che riempie gli stadi; La riempie l escursionista; Si riempie per romperlo; Si riempie d acqua calda; Sono vicine nelle schede ; Gioco di società con numeri e schede ; Azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche; Contenitore per schede elettorali; I loro simboli appaiono sulle schede elettorali;