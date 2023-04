Rendere soffice la lana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere soffice la lana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARDARE

Significato/Curiosita : Rendere soffice la lana

Veneto: la val badia, la val gardena, la val di fassa, la valle di fodóm (livinallongo del col di lana e colle santa lucia) e la valle d'ampezzo. il termine... Selezionare; setacciare; macinare; impastare; cuocere; tosare; lavare; cardare; tingere; filare; tendere; costruire un setaccio; tessere; dividere due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

