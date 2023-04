Regione settentrionale della Cina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione settentrionale della Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MANCIURIA

Significato/Curiosita : Regione settentrionale della cina

Più ospitali della cina settentrionale. la fauna che popola le grandi catene montuose è di tipo paleartico (appartenente cioè alla regione biogeografica... Territori vengono definiti formalmente manciuria esterna, mentre la manciuria in territorio cinese è denominata manciuria interna, sebbene spesso solo quest'ultima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

